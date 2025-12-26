Halálos baleset történt Ábránka közelében

Halálos közlekedési baleset történt két jármű részvételével az Ábránkai-hágó térségében december 26-án reggel – közölte a kárpátaljai nemzeti rendőrség.

Egy kisbusz és egy teherautó ütközött össze a Munkácsi járási Ábránka közelében. A közlemény szerint a Mercedes-Benz Vito típusú jármű 27 éves, Ivano-Frankivszk megyei sofőrje a hágón áthaladva nem vette figyelembe az időjárási és útviszonyokat, továbbá nem a biztonságos sebességgel közlekedett. Ennek következtében áthajtott a szemközti sávba, ahol összeütközött egy Volvo márkájú teherautóval, amelyet egy 39 éves munkácsi férfi vezetett.

A baleset következtében a mikrobusz 52 éves utasa a helyszínen életét vesztette. A járműben tartózkodó 23 éves utas, valamint a sofőr testi sérüléseket szenvedett, őket kórházba szállították.

Az ügyben vizsgálat indult.

(Nyitókép: illusztráció)

