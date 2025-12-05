Elgázoltak egy 53 éves nőt a Munkácsi járásban

Halálos kimenetelű közúti baleset történt a Munkácsi járásban, Bányfalu településen – számolt be kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata.

A hatóságok tájékoztatása szerint december 4-én reggel bejelentés érkezett a rendőrséghez egy gázolásról. Kiderült, egy 20 éves helyi lakos Opel Astra személygépkocsijával elütötte 53 éves falubelijét, aki az úttesten haladt az autó előtt.

A sérült nőt a mentők azonnal a kórház intenzív osztályára szállították, azonban az orvosok erőfeszítései ellenére életét vesztette.

A rendőrök megállapították, hogy a sofőr nem volt ittas a baleset idején. A járművet lefoglalták. Az ügyben eljárás indult.

Kárpátalja.ma