Baleset történt a Kijev–Csap autóúton

Közlekedési baleset történt a Kiijev–Csap autóúton december 25-én este – közölte Vitalij Glagola újságíró.

A baleset az Ungvári járási Kincseshomok településen történt, ahol egy Volkswagen Polo és egy Volkswagen Passat típusú gépkocsi ütközött össze.

Előzetes információk szerint a Volkswagen Polo 1997-es születésű sofőrje nem vette figyelembe az útviszonyokat, és nem reagált időben azok megváltozására. Ennek következtében áthajtott a szemközti sávba, ahol összeütközött a Volkswagen Passattal. Az utóbbi járművet egy 1960-as születésű férfi vezette, aki a baleset során enyhe testi sérüléseket szenvedett.

A rendőrség eljárást indított a balesetet okozó sofőr ellen.

