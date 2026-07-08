Kiesett az ablakból egy kétéves kisfiú a Beregszászi járásban

Baleset történt a beregszászi járási Tiszaszászfalu (Szaszovo) községben, ahol egy kétéves kisfiú kizuhant egy ablakból.

Előzetes információk szerint a gyermek egy szúnyoghálónak támaszkodott, amely nem bírta el a súlyát, így a kisfiú mintegy 4–5 méteres magasságból zuhant a földre .

A helyszínre riasztott mentők mellkasi zúzódást, valamint az ágyéki gerincszakasz zúzódását állapították meg. Az elsősegélynyújtást követően a gyermeket a Nagyszőlősi Járási Kórházba szállították további kivizsgálásra és ellátásra.

A mentőszolgálat felhívja a szülők figyelmét arra, hogy a szúnyogháló nem nyújt védelmet a kiesés ellen, mivel nem a gyermekek súlyának megtartására készült. A szakemberek azt javasolják, hogy nyitott ablakok közelében a kisgyermekeket ne hagyják felügyelet nélkül, valamint használjanak biztonsági zárakat a hasonló balesetek megelőzése érdekében.

A nyitókép illusztráció

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