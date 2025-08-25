Belső menekülteknek szervezett ifjúsági hetet a KRE

A „Barátság hídjai – Szumi és Kárpátalja” projekt keretében a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) augusztus 15–21. között egy 21 fős csapat számára ifjúsági hetet szervezett Kárpátalján.

A KRE tájékoztatása szerint az ukrán–orosz határ menti területekről érkező belső menekültek, illetve az otthonukat elhagyni kényszerülő személyek a Felső-Tisza vidékére érkeztek, hogy egy hetet biztonságos környezetben töltsenek el. A hét során megismerkedhettek kulturális hagyományainkkal, az egyház missziós munkájával, az itt élő magyar kisebbséggel, gasztronómiánkkal és Ukrajna e régiójának sokszínűségével.

A fiataloknak ez a hét nem csupán a pihenésről és kikapcsolódásról szólt, hanem arról is, hogy ismerkedjenek egymással, betekintést nyerjenek a keresztyén értékrendbe, és megismerjék azt az Istent, aki szabadító és oltalmazó tud lenni az ő életükben is – minden fájdalom, keserűség és kilátástalanság ellenére.

A programok szervezésénél nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a fiatalok és az őket kísérő nevelők is kikapcsolódjanak, lerakják a terheiket, beszélgessenek, megnyíljanak egymás előtt, és a közösség erejét megtapasztalva élményeket, barátságokat, valamint lelki kapcsolatokat alakítsanak ki egymással.

A fiatalok izgalmas kirándulásokon vettek részt a festői Kárpátokban. Találkoztak érdekes emberekkel, közös workshopokon vehettek részt, bemutathatták a pizzakészítés tudományát, megismerkedhettek a kosárfonás apró részleteivel, és természetesen a történelmi kirándulások sem maradtak el a programból.

A résztvevők meglepődve tapasztalták meg a térségben élő emberek szeretetét, nyitottságát és feltétel nélküli befogadását. Könnyek között osztották meg mindazt, amit átéltek, és amit ez alatt a rövid idő alatt kaptak.

