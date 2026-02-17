Megváltozott a Beregszász–Bátyú vonatjárat menetrendje
Új menetrend lépett hatályba február 16-án a Beregszász–Bátyú útvonalon közlekedő 6579-es számú elővárosi vonat esetében – közölte az Ukrzaliznicja vasúttársaság.
Az új menetrend szerint a járat minden állomásról 25 perccel később indul, mint korábban. A vonat Beregszászból ezentúl 08.35-kor indul a korábbi 08.10 helyett, és Bátyúba 09.20-kor érkezik.
Az érintett megállók új indulási ideje:
- Beregszász – 08.35
- Nagybégány – 08.48
- Mezőkaszony – 09.01
- Bótrágy – 09.10
- Bátyú – 09.20
A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy utazás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet az Ukrzaliznicja hivatalos felületein.
Csatlakozás csak Munkács irányába van.
Az időpontok kijevi idő szerint értendők.