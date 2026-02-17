Megváltozott a Beregszász–Bátyú vonatjárat menetrendje

Új menetrend lépett hatályba február 16-án a Beregszász–Bátyú útvonalon közlekedő 6579-es számú elővárosi vonat esetében – közölte az Ukrzaliznicja vasúttársaság.

Az új menetrend szerint a járat minden állomásról 25 perccel később indul, mint korábban. A vonat Beregszászból ezentúl 08.35-kor indul a korábbi 08.10 helyett, és Bátyúba 09.20-kor érkezik.

Az érintett megállók új indulási ideje:

Beregszász – 08.35

Nagybégány – 08.48

Mezőkaszony – 09.01

Bótrágy – 09.10

Bátyú – 09.20

A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy utazás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet az Ukrzaliznicja hivatalos felületein.

Csatlakozás csak Munkács irányába van.

Az időpontok kijevi idő szerint értendők.

Kárpátalja.ma