Betörőt fogtak el a rendőrök Beregszászban

November 17-én egy 56 éves beregszászi nő értesítette a rendőrséget arról, hogy ismeretlen személy betört az otthonába.

A helyszínre érkező járőrök elfogták a tettest: egy 21 éves helyi lakost, aki egy okosórát és ékszereket tulajdonított el.

A rendőrség szakértőket és nyomozócsoportot hívott a helyszínre a körülmények dokumentálására és a bűncselekmény teljes körű tisztázására.

A kárpátaljai rendőrség hangsúlyozza, hogy továbbra is gyorsan reagálnak a lakossági bejelentésekre, és folyamatosan dolgoznak a közbiztonság fenntartásáért.

Kárpátalja.ma