Lövöldözés Beregszász mellett

Fegyveres incidens történt Beregszász közelében, amikor egy férfi a rendőri intézkedés során tüzet nyitott az egyenruhásokra. Erről Vitalij Glagola újságíró számolt be a Telegramon.

Előzetes információk szerint a férfi korábban Munkácson erőszakkal autóba kényszerített egy nőt és annak kétéves gyermekét, akiket fegyverrel fenyegetve ismeretlen irányba szállított. A járműre azonnal körözést adtak ki.

A rendőrök a gépkocsit Beregszász közelében észlelték, majd megpróbálták megállítani. Az intézkedés során a férfi tüzet nyitott a rendőrökre.

A lövöldözés következtében az egyik golyó közvetlenül egy rendőr feje mellett haladt el, egy másik egyenruhás pedig fejsérülést szenvedett. Egy harmadik rendőr zúzódásokat szerzett a jármű kényszermegállítása során.

A támadót a hatóságok elfogták. Előzetes adatok szerint a nő és a gyermek nem sérült meg.

Az eset körülményeit jelenleg is vizsgálják.

A nyitókép illusztráció

