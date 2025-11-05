Szabadon engedték a beregszászi diákokat

Kiengedte a hadkiegészítő parancsnokság szerda este az egyetemi hallgatókat, akiket önkényesen tartottak fogva Beregszászban. A hírt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter közölte a Facebookon.

Mint korábban megírtuk, a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokság (TCK) munkatársai november 4. óta fogva tartották a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem négy hallgatóját. Az eljárás törvényellenes mivoltára a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség hívta fel a figyelmet nyilatkozatában.

A magyarságszervezet korábban levélben fordult Ukrajna hadügyminiszteréhez, Ukrajna emberi jogi biztosához és a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztrációhoz az ügy kivizsgálása érdekében.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció