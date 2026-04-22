Hazaengedték a hadkiegészítő központban fogvatartott beregszászi férfit
Mint arról korábban beszámoltunk, április 16. óta nem engedtek ki a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságról egy helyi lakost.
A férfit érvényes hallgatói halasztása és betegsége ellenére tartották fogva, amire – a család közlése nyomán – Ferenc Viktória európai parlamenti képviselő is felhívta a figyelmet.
A családtól származó legújabb hírek szerint a férfit a mai napon hazaengedték.
