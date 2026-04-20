Felmentéssel rendelkező férfit tartanak fogva Beregszászban

Egy beregszászi család április 17-én a közösségi médiában arról számolt be, hogy a családfőt április 16-án rendőri kísérettel a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságra vitték érvényes hallgatói halasztása és betegsége ellenére, és azóta sem engedték távozni. Az esetre Ferenc Viktória európa parlamenti képviselő is felhívta a figyelmet saját közösségi oldalán.

A család beszámolója szerint a családfőt április 15-én értesítették arról, hogy másnap meg kell jelennie a Beregszászi Járási Rendőrségen adategyeztetés céljából. A férfi ennek eleget téve megjelent a rendőrségen, ahol tanú jelenlétében bemutatta dokumentumait, amelyek igazolják, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Egyetem nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

A halasztásra való jogosultságát a Rezerv+ alkalmazás is tanúsította.

A bejegyzés szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a férfi egy súlyos tünetekkel járó veleszületett betegségben szenved, amelyet szintén dokumentumokkal igazolt.

A tanú távozását követően ismét kérték az alkalmazás frissítését, amely azonban ezt követően már nem működött. Ezután a férfit rendőri kísérettel szállították a hadkiegészítő parancsnokságra.

A beszámoló szerint a toborzóközpontban elvették a telefonját, amelyet később sem kapott vissza.

A férfit április 16-a óta nem engedték távozni az intézményből.

Hasonló botrány történt a beregszászi toborzóközpontban 2025 novemberében is,

amikor szintén a Rákóczi Egyetem hallgatói jelentek meg adatfrissítés céljából a hadkiegészítő parancsnokságon. Az eljárás során négy hallgató távozását késleltették.

Ferenc Viktória az esettel kapcsolatban kiemelte:

Az ilyen esetek komoly kérdéseket vetnek fel az alapvető emberi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatban. Különösen háborús helyzetben lenne kulcsfontosságú, hogy a hatóságok minden körülmények között a törvények betartásával és az emberi méltóság tiszteletben tartásával járjanak el.

Kárpátalja.ma