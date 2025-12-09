Gyilkossági kísérlet miatt több mint 8 évre ítéltek egy beregszászi férfit

8 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélték azt a 56 éves beregszászi férfit, aki 2025 júliusában megpróbálta megölni a saját testvérét a családi örökség megszerzése érdekében. A vád bizonyítását a Beregszászi Járási Ügyészség munkatársai Dmitro Kirilenko vezetésével végezték. Az ítélet nem jogerős.

A nyomozás adatai szerint a támadó előre eltervezte tettét. Két kést rejtett a ruházatába, majd beszélgetés ürügyén az istállóba hívta testvérét. Az első szúrást a nyakára mérte. A sértett védekezve megfogta a kés pengéjét, majd eldobta azt, ám a vádlott ezután legalább tíz további szúrást adott le a másik késsel.

A súlyosan sérült férfinak sikerült elmenekülnie, és a szomszédnál talált menedéket, aki azonnal értesítette a mentőket és a rendőrséget.

A férfi az ítélet jogerőre emelkedéséig továbbra is előzetes letartóztatásban marad.

A bíróság a sértett által benyújtott polgári keresetet is elfogadta: 700 ezer hrivnya nem vagyoni kártérítést ítéltek meg számára.

Forrás: Kárpátaljai Megyei Ügyészség

