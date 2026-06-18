Kis híján megfulladt egy csontdarabtól egy nagymuzsalyi férfi

Életveszélyes helyzethez riasztották a mentőket a beregszászi járási Nagymuzsalyban, ahol egy férfi ebéd közben félrenyelt, és egy csontdarab a torkán akadt.

Az megjelent beszámoló szerint a férfi éppen borscsot fogyasztott, amikor a levesben lévő csontdarab elzárta a légutakat, súlyos fulladásveszélyt okozva. A helyszínre rövid időn belül megérkezett a mentőszolgálat, amelynek munkatársai ellátták a beteget és megszüntették a közvetlen életveszélyt.

Az elsősegélynyújtást követően a férfit kórházba szállították további vizsgálatok és megfigyelés céljából. Állapotáról további részleteket nem közöltek.

A mentőszolgálat az eset kapcsán arra figyelmeztetett, hogy még a hétköznapi étkezések során is kialakulhatnak súlyos, akár életveszélyes helyzetek. Különösen fontos az óvatosság a szálkás vagy csontos ételek fogyasztásakor, illetve idősebb emberek és kisgyermekek esetében. A gyors beavatkozás ilyen esetekben is életet menthet.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció, Getty Images

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