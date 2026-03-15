Terápiás kutyát vittek haza gazdáihoz a beregszászi járási rendőrök

Járőrözés közben vették észre az ápolt külsejű amerikai staffordshire terriert a rendőrök a Beregszászi járásban. A Bella névre hallgató jószág eltűnését addigra már jelentette 58 éves gazdája, aki Odessza megyéből költözött régiónkba.

Mint kiderült, a terrier speciálisan kiképzett kutya, aki autista gyerekek rehabilitációját és szociális készségeinek fejlesztését segíti. Ezért is örült különösen a család, hogy Bella rendőri segítséggel megkerült.

Az elveszett ebet a rendőrkapitányság kiskorúakkal foglalkozó osztályának két munkatársa, Olekszanrd Mihajlov és Natalija Mikulaninec vitte haza.

