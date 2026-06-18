A Beregszászi kistérség elöljáróival tanácskozott Babják Zoltán

Munkamegbeszélést tartott Babják Zoltán, Beregszász polgármestere a kistérséghez tartozó elöljárói körzetek vezetőivel. A találkozón elsősorban olyan gyakorlati kérdések kerültek napirendre, amelyek közvetlenül befolyásolják a lakosság életminőségét és a települések mindennapi működését.

A résztvevők áttekintették a közvilágítás helyzetét, a közterületek és zöldövezetek karbantartásának feladatait, valamint a háztartási hulladék elszállításával kapcsolatos aktuális kérdéseket.

Kiemelt téma volt a ravatalozók építéséhez kapcsolódó dokumentáció elkészítésének és a kivitelezési munkálatok előrehaladásának ellenőrzése. A tanácskozáson foglalkoztak továbbá azoknak az elhagyott ingatlanoknak, gazdasági épületeknek és földterületeknek a felmérésével, amelyeket hosszabb ideje nem használnak, illetve amelyek tulajdonosairól az önkormányzatnak nincs információja.

A polgármester és az elöljárók a közüzemi szolgáltatások díjhátralékainak problémáját is megvitatták. Babják Zoltán hangsúlyozta, hogy bár sok család számára komoly kihívást jelent a jelenlegi gazdasági helyzet, a szolgáltatások fenntartható működéséhez elengedhetetlen a számlák határidőben történő rendezése.

A megbeszélésen szóba került a Nagybaktai elöljárói körzet területén található kert- és parkművészeti emlékhely helyreállításának ügye is.

Az Ungvári Nemzeti Egyetem jelenleg szakmai-műszaki indoklást készít a felújítási munkálatokhoz, amelyet elkészülte után az illetékes erdészeti hatóságok vizsgálnak meg.

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