Betontömbökkel erősítették meg a kárpátaljai határátkelőket

Mint arról tegnap beszámoltunk, a sorompót áttörve menekült az Európai Unió területére egy kárpátaljai ügyvéd október 30-án. A férfi a Nagypalád–Nagyhódos ellenőrzőponton menekülés közben nekiütközött a sorompónak, elhajtott az útlevélellenőrző pont mellett, és eközben elgázolt egy határőrt is.

A hírről elsőként tudósító Vitalij Glagola ismert ungvári újságíró a Telegram-csatornáján ma újabb érdekességről számolt be. Az eset után hatalmas betontömböket vittek a Munkácsi Határőr Kirendeltség hatáskörébe tartozó nevetlenfalui, kaszonyi és más közúti átkelőkhöz.

A betontömböket piros-fehér sávos szalagokkal tekerték körbe a láthatóság érdekében. Ezzel valószínűleg a nagybaktai ügyvéd áttöréséhez hasonló kísérleteknek próbálják elejét venni.

Kárpátalja.ma

Forrás: Telegram/Vitalij Glagola