16 éves fiút fogtak el egy betörés miatt Rahón

Őrizetbe vett a rendőrség egy 16 éves fiút, akit azzal gyanúsítanak, hogy betört egy rahói vállalkozás telephelyére, megrongálta a biztonsági kamerákat, majd egy sarokcsiszolóval felvágta a széfet, amelyből 3000 amerikai dollárt és 600 eurót lopott el.

A nyomozás szerint az elkövető először működésképtelenné tette a térfigyelő kamerákat, ezután betörte az épület egyik ablakát, majd behatolt a vállalkozás területére. A széfet sarokcsiszolóval nyitotta fel, és a benne tárolt készpénzzel távozott.

A rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, egy 16 éves, Rosztokán élő fiatalt. A házkutatás során a hatóságok a lopott pénz egy részét is lefoglalták.

A fiatalkorút őrizetbe vették, ellene lopás miatt indult büntetőeljárás. Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van.

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