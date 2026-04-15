Öt év börtönt kapott egy halálos balesetet okozó sofőr Kárpátalján

Öt év szabadságvesztésre ítélte a bíróság azt a sofőrt, aki halálos kimenetelű közlekedési balesetet okozott a rahói járási Barnabás településen – írja a kárpátaljai rendőrség.

A tragédia 2025. július 9-én történt. A nyomozás adatai szerint egy técsői járási férfi Mercedes-Benz Sprinter márkájú kisbuszával a szembejövő sávba hajtott, ahol összeütközött egy Daewoo Nexia személygépkocsival.

A személyautót egy 61 éves nő vezette, aki Terebesfejérpatak község lakosa volt. A baleset következtében a nő a helyszínen életét vesztette.

A járműben további három utas is tartózkodott. Egy 32 éves nő és egy 14 éves lány közepes súlyosságú sérüléseket szenvedett, míg egy 12 éves gyermek könnyebben sérült.

A balesetet okozó sofőrt még aznap őrizetbe vették. Az orvosi vizsgálatok megállapították, hogy nem állt alkoholos befolyásoltság alatt.

A bíróság a bizonyítékok alapján bűnösnek találta a férfit, és 5 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, valamint 3 évre eltiltotta a járművezetéstől. Emellett kötelezte, hogy közel 1,4 millió hrivnya kártérítést fizessen a sértetteknek.

Nyitókép: kárpátaljai rendőrség

