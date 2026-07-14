Erőszakos bolti rabló került rendőrkézre Munkácson

Őrizetbe vették azt a 18 éves munkácsi fiatalt, aki a gyanú szerint kirabolt egy helyi üzletet.

A rendőrség beszámolója szerint a fiatal a bolt pénztárához lépett, és nyíltan elvette az eladónő mobiltelefonját. Amikor a sértett felszólította, hogy adja vissza a készüléket, a támadó trágár szavakkal illette, és fizikai erőszakkal fenyegette meg. Ezután még két üveg szeszes italt is leemelt üzlet polcairól, majd elmenekült.

A rendőrök a tanúk kihallgatása és a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése után rövid időn belül azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt.

Az ügyben hadiállapot idején elkövetett rablás miatt indult büntetőeljárás. A nyomozás jelenleg is tart.

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