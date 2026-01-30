Állami intézmények és vállalatok is kaptak bombafenyegetést

Kárpátalja-szerte tömeges bombafenyegetésekről érkeztek bejelentések állami intézmények, vállalatok és oktatási intézmények ellen január 30-án.

Az információt Hanna Dan rendőrségi szóvivő erősítette meg a 0312.ua portálnak. Elmondása szerint a bejelentések túlnyomó többsége oktatási intézményekre vonatkozott, ugyanakkor állami hivatalok és különböző vállalkozások is szerepelnek az érintettek között.

A rendvédelmi szervek minden egyes beérkezett jelzést ellenőriznek. A hatóságok a lakosság türelmét kérik.

A nyitókép illusztráció

Kárpátalja.ma