Börtönbüntetésre ítéltek egy ilosvai drogdílert

7 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélt a bíróság egy 41 éves helyi lakost, akit kábítószer-kereskedelemmel vádoltak.

A férfit a Huszti Járási Rendőrkapitányság 1. számú kirendeltségének munkatársai leplezték le, miután bizonyítékot szereztek arról, hogy a régióban különösen veszélyes kábítószert, metamfetamint értékesített.

A gyanúsítottat 2023 szeptemberében vették őrizetbe. A szakértői vizsgálatok megerősítették, hogy a férfi rendszeresen adott el kábítószert helyi lakosoknak. Letartóztatásakor már volt korábbi, hasonló bűncselekmény miatt kiszabott ítélete, és próbaidő alatt állt.

A hatóságok indítványozták az előzetes letartóztatást, amelyet a bíróság elrendelt, ugyanakkor 166 ezer hrivnya összegű óvadék ellenében lehetőséget biztosított a szabadlábra helyezésre.

A férfi az óvadék befizetését követően kiszabadult, ám ezt követően újabb, vagyon elleni bűncselekményt követett el, ezért ismét őrizetbe vették. Ezt követően a vizsgálati fogság ideje alatt előzetes letartóztatásban maradt egészen az ítélethirdetésig.

A bíróság 2026 áprilisában, a bizonyítékok mérlegelését követően bűnösnek találta a vádlottat, és 7 év 6 hónap szabadságvesztésre, valamint vagyonelkobzásra ítélte.

