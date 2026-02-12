Vészesen nő a Borzsa folyó vízszintje a Huszti járásban

A Borzsa folyó vízszintjének emelkedéséről számolt be a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége.

Mint írják, Felsőremete község közelében ma délután 521 centiméteres állást mértek a folyón, és február 13-án 550-580 centiméter közötti tetőzés várható. Narancssárga jelzésű készültség van érvényben.

Az előrejelzés szerint víz alá kerülhet a Felsőremetét és Salánkot összekötő közút egy része, valamint több mezőgazdasági terület Alsókaraszló (Zariccsa), Beregkisfalud (Szilce), Beregkövesd (Kamjanszke) és Magyarkomját (Veliki Komjati) közelében.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel, illusztráció