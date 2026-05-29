Bosszúból gyújtotta fel ismerőse házát egy férfi Szentmiklóson

Szándékos gyújtogatás miatt indított eljárást a rendőrség a munkácsi járási Szentmiklóson. Erről a kárpátaljai rendőrség adott hírt május 28-án.

A közlemény szerint a felgyújtott lakóház közelében egy benzint tartalmazó palackot, valamint egy másik, a tűz során felrobbant tartály darabjait találták meg.

A nyomozók rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, aki egy 24 éves dunkófalvai férfi. A hatóság információi szerint az elkövető aznap este a ház tulajdonosánál tartózkodott vendégségben, ahol közös italozás után konfliktus alakult ki közöttük.

A gyanúsított ezt követően elment arra az autómosóba, ahol dolgozik, üzemanyagot vett magához, majd visszatért és felgyújtotta a ház tetőszerkezetét.

A rendőrség közlése szerint a férfi az őrizetbe vétel idején alkohol és kábítószer hatása alatt állt.

Az ügyben büntetőeljárás indult, a hatóságok vizsgálják a történtek körülményeit.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →