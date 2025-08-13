Bővíti szolgáltatásait az adminisztratív szolgáltatói központ
Több új szolgáltatás is elérhető lesz az ungvári adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központban – közölte a városi tanács augusztus 13-án.
A mai ülésen a tanács módosította az adminisztratív szolgáltatások jegyzékének jóváhagyásáról szóló határozatot.
A listát kiegészítették a városi infrastruktúrával foglalkozó osztály új szolgáltatásával:
- Műszaki előírások kiadása az építési, közlekedési és energetikai létesítményekhez való hozzáféréshez, a távközlési hálózatok fejlesztése céljából.
Továbbá a veteránügyi minisztérium három közigazgatási szolgáltatása is bekerült a listába.
A bővülő szolgáltatási lista lehetővé teszi az ungvári és a kistérségi lakosok számára, hogy minél több ügyet egy helyen intézhessenek.