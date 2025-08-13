Több új szolgáltatás is elérhető lesz az ungvári adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központban – közölte a városi tanács augusztus 13-án.

A mai ülésen a tanács módosította az adminisztratív szolgáltatások jegyzékének jóváhagyásáról szóló határozatot.

A listát kiegészítették a városi infrastruktúrával foglalkozó osztály új szolgáltatásával:

Műszaki előírások kiadása az építési, közlekedési és energetikai létesítményekhez való hozzáféréshez, a távközlési hálózatok fejlesztése céljából.

Továbbá a veteránügyi minisztérium három közigazgatási szolgáltatása is bekerült a listába.

A bővülő szolgáltatási lista lehetővé teszi az ungvári és a kistérségi lakosok számára, hogy minél több ügyet egy helyen intézhessenek.

Kárpátalja.ma