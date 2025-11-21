Megmérgeztek három bustyaházi hattyút

Elpusztult a técsői járási Bustyaháza (Bustino) egyik parkjának három hattyúja. A boncolás tanúsága szerint méreg végzett velük – olvasható a település köztereit bemutató Facebook-oldalon.

„Valaki kegyetlenül elpusztított három olyan élőlényt, amelyek községünk jelképei voltak”

– áll a bejegyzésben.

Hozzáteszik, az elkövetők azonosítása „gyakorlatilag” megtörtént, nem bújhatnak ki a jogi felelősségre vonás alól.

A tóban két madár maradt. A lakosoktól azt kérik, fokozottan ügyeljenek a közös értékekre, és azonnal reagáljanak minden gyanús eseményre a parkban.

