Megmérgeztek három bustyaházi hattyút
Elpusztult a técsői járási Bustyaháza (Bustino) egyik parkjának három hattyúja. A boncolás tanúsága szerint méreg végzett velük – olvasható a település köztereit bemutató Facebook-oldalon.
„Valaki kegyetlenül elpusztított három olyan élőlényt, amelyek községünk jelképei voltak”
– áll a bejegyzésben.
Hozzáteszik, az elkövetők azonosítása „gyakorlatilag” megtörtént, nem bújhatnak ki a jogi felelősségre vonás alól.
A tóban két madár maradt. A lakosoktól azt kérik, fokozottan ügyeljenek a közös értékekre, és azonnal reagáljanak minden gyanús eseményre a parkban.