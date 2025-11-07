200 csomag cigarettát próbáltak külföldre csempészni Nevetlenfalunál

Az ukrán–román határátkelőn bukott le egy cigarettacsempész ma reggel – olvasható az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztályának Facebook-oldalán.

Október 7-én egy 55 éves ukrán állampolgár érkezett saját autójával a Nevetlenfaluhoz közeli határátkelőre. Az átvilágítás során a határőrök és a vámtisztviselők 200 csomag zárjegy nélküli cigarettát fedeztek fel a járműben, amit a sofőr az anyósülés alá rejtett.

A hatóságok az illegális dohányterméket lefoglalták.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya