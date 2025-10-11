Cigarettacsempész bukott le az ungvári határátkelőn

Jövedékiadó-mentes cigarettát próbált Szlovákiába csempészni egy 43 éves nő az Ungvár–Felsőnémeti határon – számolt be róla az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán szombaton.

A határőrség tájékoztatása szerint a nő személygépkocsival szerette volna elhagyni Ukrajnát az ungvári ellenőrzőponton keresztül. Az autót a vámosok alapos ellenőrzésre küldték. A jármű átvizsgálása során, a vezető- és az utasülés alatti rekeszekben 1850 csomag ukrán cigarettát találtak.

A dohánytermékeket lefoglalták, értékük meghatározása folyamatban van.

Kárpátalja.ma