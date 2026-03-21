Cigarettacsempészt buktattak le a kisbereznai határátkelőn

A csapi különítmény határőrei lelepleztek egy 40 éves kárpátaljai nőt, aki ukrán zárjegy nélküli cigarettát akart Szlovákiába csempészni. Erről az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán március 21-én.

A határőrség közleménye szerint a nő személygépkocsival tartott Szlovákia felé a kisbereznai határátkelőhelyen keresztül.

A vámvizsgálat során a határőrség a vámtisztviselőkkel együttműködve alapos ellenőrzést végzett a járművön. A vámosok kézi szkennerrel vizsgálták át a járművet, amelynek szerkezeti üregeiben dohánytermékeket fedeztek fel.

A hátsó kerékjárati ívben 191 csomag cigarettát helyeztek el.

A dohánytermékeket és az autót lefoglalták. A csempészett cigaretta értékének meghatározása folyamatban van.

