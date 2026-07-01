Csalók követelnek pénzt Kárpátalja kormányzója nevében
Csalók hamis leveleket küldenek kárpátaljai vállalkozóknak Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetőjének nevében, és egyszeri pénzbeli támogatást kérnek az ukrán hadsereg számára.
A megyevezető közösségi oldalán figyelmeztetett: sem ő, sem helyettesei nem küldtek ilyen tartalmú megkereséseket. Hangsúlyozta, hogy a hivatalos levelezés kizárólag a közigazgatás hivatalos kommunikációs csatornáin keresztül történik, az intézmény hivatalos fejlécével, minden szükséges adattal és valódi aláírással ellátva.
A megyei katonai közigazgatás egyetlen hivatalos e-mail-címe: [email protected].
A hatóságok arra kérik a vállalkozókat és a lakosságot, hogy legyenek különösen körültekintőek: ne válaszoljanak a gyanús levelekre, ne hívják fel az ismeretlen telefonszámokat, és semmilyen esetben ne utaljanak pénzt az ilyen megkeresések alapján.
Aki ilyen hamis levelet kap, azt arra kérik, hogy haladéktalanul értesítse a rendőrséget.