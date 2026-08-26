Kannabiszgyanús anyagot találtak egy kárpátaljai férfi mikrobuszában

Kannabiszhoz hasonló anyagot találtak a határőrök egy kárpátaljai férfi mikrobuszában a Csaphoz közeli Tisza határátkelőhelyen. A 37 éves férfi Magyarországról tért haza, mikor járműve átvizsgálása során a kesztyűtartóban hat csomagot találtak, amelyekben szürkészöld színű, kábítószernek tűnő anyag volt.

A csomagok együttesen 50 gramm gyanús anyagot tartalmaztak.

A határőrök a csomagokat az előírásoknak megfelelően elkobozták, majd a bűncselekmény gyanújáról értesítették a Nemzeti Rendőrséget.

A lefoglalt anyag pontos összetételét és eredetét szakértői vizsgálat állapítja meg.

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