Kisbuszba rejtett cigarettával bukott le egy férfi Nevetlenfalunál

Jelentős mennyiségű dohányterméket próbált illegálisan kivinni Ukrajnából egy 56 éves ivano-frankivszki férfi, akit a kárpátaljai Nevetlenfalu melletti határátkelőn lepleztek le a határőrök.

A férfi három utassal együtt egy Mercedes-Benz kisbusszal tartott Prágába, amikor a járművet alaposabb ellenőrzésre irányították. A vizsgálat során a határőrök speciális eszközök segítségével rejtett tárolóhelyeket találtak a jármű több pontján.

A csempészárut a vezetőülés alatti üregben, a tetőkárpit mögött, a csomagtér padlózata alatt, valamint a megnövelt hátsó kerékjáratokban rejtették el. Az ellenőrzés során összesen 927 doboz cigarettát és 110 csomagnyi dohánytöltetet találtak, amelyek egy részén nem volt érvényes jövedéki bélyeg.

A hatóságok a dohánytermékeket és a mintegy 1,7 millió hrivnya értékű kisbuszt lefoglalták.

A lefoglalt cigaretták becsült értéke meghaladja a 100 ezer hrivnyát.

Az ügyben a határőrség értesítette a Gazdaságbiztonsági Hivatal kárpátaljai részlegét. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.

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