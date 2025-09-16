Csótányinvázió Szolyván

Egy rendkívül súlyos környezeti problémával szembesültek a lakosok Szolyván – tudatta a goloskarpat.info internetes hírportál.

Számos csótánykolónia található a városi hulladéklerakónál, és megjelentek a szomszédos lakóépületekben, udvarokban és házakban is.

A helyzet már a Szolyvai Városi Tanács ülésén is napirendre került, ahol a képviselők és a lakosság közösen keresték a megoldást.

A hulladéklerakóból származó rovarok terjedésének problémája széles körű visszhangot váltott ki a helyi lakosok körében. A közműszolgáltató képviselői szerint a hulladéklerakó területét és a hozzá kapcsolódó utcákat már háromszor kezelték vegyszerekkel. A közösségi hálózatokon található számos panasz azonban azt mutatja, hogy ezek az intézkedések hatástalannak bizonyultak. A lakosok azt állítják, hogy a méreg nem hat, és kénytelenek saját maguk, saját költségükön leküzdeni a csótányiváziót.

Egyes családok már több mint 5 ezer hrivnyát költöttek erre a célra, de a probléma nem szűnik meg. A jelenlegi helyzet jelentős kellemetlenségeket és anyagi veszteségeket okoz a lakosoknak.

A városi tanács 7 000 hrivnyát különített el a probléma megoldására, azonban hangsúlyozták, hogy ez az összeg nem elegendő a probléma teljeskörű megoldásához.

Magának a hulladéklerakónak a kérdése külön vita tárgyává vált. A képviselők szerint a hulladéklerakó több mint 45 éve létezik, azonban az évek során jelentősen kibővült, megközelítve ezzel a lakóövezetet.

E tekintetben a városi hatóságok felismerték, hogy a helyzetet lehetetlen megoldani egy rekultivációs projekt nélkül. A tisztviselők jelentése szerint jelenleg a dokumentáció előkészítése folyik, ami több hónapig is eltarthat.

Azonban a lakosok gyors megoldást várnak el a város vezetőitől.

Kárpátalja.ma