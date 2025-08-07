Denevérek haraptak meg több embert Szumi megyében 

Július végén több riasztó esetet jelentettek Ukrajnában: Szumiban denevérek hatoltak be lakásokba, ahol – amikor a lakók megpróbálták kiűzni őket – megharapták az embereket – tudatta a Novini Zakarpattya.

A szakértők figyelmeztetnek: ezek a látszólag ártalmatlan állatok a halálos veszettségvírus hordozói lehetnek.

Bár a denevérek fontos szerepet játszanak az ökoszisztémában, a szakértők hangsúlyozzák: ezek az állatok is lehetnek a halálos veszettség vírushordozói. A betegség harapással, karmolással vagy a nyállal fertőzött bőrsérülés útján terjedhet – és még akkor is veszélyes lehet, ha az állat nem mutatja a fertőzés látható jeleit.

Mit tegyünk, ha denevér repül be a házba?

Őrizzük meg a nyugalmunkat. Ne próbáljuk meg puszta kézzel elkapni az állatot.

Zárjuk be a helyiséget, ahol a denevér tartózkodik, és hagyjuk el a szobát. Az ajtót csukjuk be.

Hívjuk a 112-es segélyhívót. A katasztrófavédelem vagy az állatmentők rendelkeznek a szükséges felszereléssel és tapasztalattal a biztonságos befogáshoz.

Mi a teendő, ha megharapott egy denevér?

Azonnal forduljunk orvoshoz! A veszettség elleni védőoltás mielőbbi beadása az egyetlen hatékony módja a fertőzés megelőzésének.

Akkor is keressünk fel egészségügyi intézményt, ha csak kisebb karmolás vagy nyál érintette a bőrt.

Mondjuk el az orvosnak, hogy denevérrel történt a kontaktus – ez kulcsfontosságú az oltási protokoll megindításához.

A veszettség egy halálos vírusos betegség. Kezelés nélkül szinte minden eset halálos kimenetelű.

Bár a denevérek védett fajok és természetes kártevőirtók, az emberrel való közeli érintkezésük komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.

