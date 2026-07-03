Diónyi jég zúdult Taracközre

Heves jégeső csapott le július 2-án délután a Técsői járásban található Taracközre (Tereszva). A településen élők beszámolói szerint a lehulló jégszemek helyenként elérték a dió nagyságát.

A hirtelen érkezett vihar intenzív csapadékkal és erős széllel érkezett, a jégeső pedig rövid idő alatt fehérre borította az utcákat és az udvarokat. A közösségi oldalakon jól látható, hogy a nagyméretű jégszemek jelentős károkat okozhatnak a kertekben, gyümölcsösökben és a mezőgazdasági kultúrákban.

Egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás személyi sérülésekről vagy nagyobb anyagi károkról, ugyanakkor a helyiek folyamatosan osztják meg a viharról készült fotókat és videókat.

A meteorológusok korábban zivatarokra, felhőszakadásra és jégesőre is figyelmeztettek Kárpátalja több térségében.

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