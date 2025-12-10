Lubinec: idén sokszorosára nőtt a toborzótisztek elleni panaszok száma

Dmitro Lubinec, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának emberjogi biztosa szerint idén sokszorosára nőtt a területi toborzási és szociális támogatási központok (TCK) elleni panaszok száma.

Lubinec erről egy újságírókkal folytatott beszélgetés során számolt be. Arra a kérdésre azonban nem tudott válaszolni, hogy szám szerint hány panaszról van szó, mivel állítása szerint a pontos adatokat év végén összesítik majd.

Hangsúlyozta, hogy a bejelentések többségének ellenőrzése után sem erősítették meg az emberi jogok megsértését. Ugyanakkor beismerte, hogy feljegyeztek szégyenletes eseteket is – illegális fizikai fogva tartás, személyes tárgyak illegális lefoglalása, fizikai erőszak alkalmazása, valamint a jogsegélyhez való hozzáférés biztosításának elmulasztását.

Az ombudsman megemlítette a toborzóközpontok alkalmazottai elleni támadásokat is. Példaként a december 3-án, Lembergben történt esetet hozta fel, ahol a toborzóközpont egyik alkalmazottját megkéselték. A katona a kórházban életét vesztette.

Kárpátalja.ma

