Megsérült egy 10 éves fiú a Drahobrat síközpontban

Baleset történt Kárpátalján, a Drahobrat hegyvidéki üdülőközpont területén – írja a pmg.ua hírportál. A közlemény szerint egy 10 éves fiú sérült meg, miközben egy csúszómatraccal (tubing matrac) próbált lesiklani a pályán.

A rendőrség tájékoztatása alapján február 16-án egy 44 éves kijevi lakos tett bejelentést, mely szerint a gyermek letért a kijelölt pályáról, és egy fenyőfának ütközött.

A fiú fejsérüléseket szenvedett, többek között homlokcsonttörést és szemkörnyéki duzzanatot állapítottak meg nála. A sérültet kórházba szállították.

A gyermek a baleset idején egy ismerős család felügyelete alatt állt, mivel édesanyja a rahói kórházban tartózkodott másik gyermekével.

Az ügyben eljárás indult a biztonsági előírások megsértésének gyanúja miatt. Szemtanúk szerint a pályára a védőborítást csak az eset után, a rendőrség kiérkezése előtt helyezték el.

Az eset valamennyi körülményét vizsgálják.

