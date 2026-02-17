Megsérült egy 10 éves fiú a Drahobrat síközpontban
Baleset történt Kárpátalján, a Drahobrat hegyvidéki üdülőközpont területén – írja a pmg.ua hírportál. A közlemény szerint egy 10 éves fiú sérült meg, miközben egy csúszómatraccal (tubing matrac) próbált lesiklani a pályán.
A rendőrség tájékoztatása alapján február 16-án egy 44 éves kijevi lakos tett bejelentést, mely szerint a gyermek letért a kijelölt pályáról, és egy fenyőfának ütközött.
A fiú fejsérüléseket szenvedett, többek között homlokcsonttörést és szemkörnyéki duzzanatot állapítottak meg nála. A sérültet kórházba szállították.
A gyermek a baleset idején egy ismerős család felügyelete alatt állt, mivel édesanyja a rahói kórházban tartózkodott másik gyermekével.
Az ügyben eljárás indult a biztonsági előírások megsértésének gyanúja miatt. Szemtanúk szerint a pályára a védőborítást csak az eset után, a rendőrség kiérkezése előtt helyezték el.
Az eset valamennyi körülményét vizsgálják.
Nyitókép: nemzeti rendőrség