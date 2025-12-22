Dróntámadás miatt késnek a Kárpátaljára tartó vonatok

Dróntámadás miatt jelentős fennakadások alakultak ki az ukrán vasúti közlekedésben, különösen a Kárpátaljára tartó járatok esetében. Az eset Koroszteny térségében történt, ahol kisiklott egy tehervonat, valamint megrongálódott a Harkiv–Ungvár vonalon közlekedő személyvonat mozdonya – közölte az Ukrzaliznicja sajtószolgálata december 22-én.

Az előzetes információk szerint a tehervonat robbanás következtében kisiklott. A szomszédos vágányon közlekedő 45/46-os számú Harkiv–Ungvár személyvonat mozdonyvezetői kényszerfékezést hajtottak végre. Ennek során a személyvonat mozdonya is kisiklott, ugyanakkor a kocsik a síneken maradtak.

Az eset során könnyebb sérülést szenvedett egy nő, akit a helyszínen elláttak. A tehervonat vezetője és segédje viszont súlyosabban sérült, őket kórházba szállították.

A baleset komoly hatással van a Kárpátaljáról induló és oda érkező vonatok közlekedésére. A 45/46-os számú Harkiv–Ungvár járat jelentős késéssel közlekedik, a szerelvényt egy szomszédos állomásra irányították, ahonnan kerülő útvonalon folytatja útját. A késések elérhetik a három órát is.

Koroszteny helyett Fasztivon keresztül közlekednek többek között az alábbi, Kárpátalját érintő vonatok:

a 30-as számú Ungvár–Kijev járat,

valamint a 108-as számú Aknaszlatina–Kijev vonat.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a helyreállítási munkálatok folyamatban vannak.

