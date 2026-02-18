Sürgős segítséget kérnek egy 7 éves kárpátaljai kisfiúnak

Duchenne-féle izomdisztrófiát diagnosztizáltak a 7 éves Oleh Rihannál. A betegség örökletes, progresszív lefolyású, genetikai mutáció következtében alakul ki, és az izmok működéséhez szükséges disztrofin fehérje hiányával jár.

A kárpátaljai kisfiú mozgása egyre nehezebbé válik, járási és futási nehézségek jelentkeztek nála, valamint kardiomiopátia (a szívizomzat elsődleges betegsége) is kialakult. A betegség előrehaladtával súlyos szív- és légzőszervi szövődmények veszélye áll fenn.

A szükséges kezelés rendkívül költséges, és Ukrajnában nem érhető el. A család korábban Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának, valamint regionális és helyi hatóságok segítségét is kérte, az elérhető támogatásokat igénybe vették.

A gyermek számára esélyt jelenthet az Elevidys nevű génterápia, amelyet az Egyesült Államokban vagy az Egyesült Arab Emírségekben tudnak elvégezni. A kezelés becsült költsége mintegy 3 millió dollár.

A család nyilvános adománygyűjtést indított, amelyhez magánszemélyek és szervezetek támogatását kérik.

Adományozási lehetőségek:

PrivatBank

UAH: 4149 4975 0620 4660

USD: 4149 4990 8548 5918

EUR: 4149 4975 0752 0510

Monobank

UAH: 4441 1144 1602 7819

USD: 4141 1144 8510 1172

EUR: 4141 1144 9341 1977

PayPal: rigaholy8@gmail.com

Adománygyűjtő oldal: https://mssg.me/oleh.ryhan

Továbbá:

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МИРОСЛАВИ ТЕКЕЛЬ»

Код : ЄДРПОУ 44208458 Р/р

UA233052990000026006003602651

м. Ужгород, 88000

https://gofund.me/85ff71f10

Kárpátalja.ma/zakarpattya24.com