Égési sérüléseket szenvedett egy férfi a Huszti járásban

Égési sérüléseket szenvedett egy 50 éves férfi a Huszti járásban, miközben megpróbált kinyitni egy gázpalackot – számolt be róla a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán október 10-én.

Az előzetes információk szerint a férfi nem megfelelően nyitotta ki a palackot, és ennek következtében megégett a feje, valamint mindkét keze. Az orvosok elsőfokú égési sérüléseket állapítottak meg nála, amelyek testfelületének mintegy 11 százalékát érintették.

Az elsősegélynyújtást követően a férfit a Huszti Járási Kórházba szállították további kivizsgálás és kezelés céljából.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a gázpalackok használata fokozott óvatosságot igényel. Sérült palackot vagy berendezést tilos használni, a gázszivárgást pedig soha nem szabad nyílt lánggal ellenőrizni. Fontos továbbá a használati előírások szigorú betartása.

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