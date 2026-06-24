Égési sérüléseket szenvedett egy férfi az Ungvári járásban

A felelőtlen égetés nemcsak a környezetet veszélyezteti, hanem emberéleteket is. A legutóbbi eset az Ungvári járásban található Ószemere (Szimer) községben történt, ahol egy 62 éves férfi sérült meg, miközben saját udvarán hulladékot égetett – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán szerdán.

A mentők és a tűzoltók ismételten arra kérik a lakosságot, hogy ne gyújtsák meg a száraz füvet, avart vagy háztartási hulladékot. Az ilyen cselekmények könnyen irányíthatatlanná válhatnak, súlyos tüzeket, személyi sérüléseket és jelentős anyagi károkat okozva.

A hatóságok ismét figyelmeztetik a lakosságot a száraz növényzet és a hulladék égetésének veszélyeire, ennek ellenére továbbra is gyakoriak az ilyen esetek Kárpátalján. Az elmúlt 24 órában a tűzoltóknak négy alkalommal kellett beavatkozniuk hasonló tüzek miatt a Beregszászi járásban, valamint Ungváron és Munkácson.

A katasztrófavédelem adatai szerint az év eleje óta már 1165 szabadtéri tüzet számoltak fel a megyében, amelyek több mint 800 hektárnyi területet pusztítottak el.

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