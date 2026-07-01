Égési sérüléseket szenvedett egy férfi szemétégetés közben Fancsikán

Újabb baleset történt Kárpátalján a száraz növényzet és hulladék égetése miatt – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége július 1-jén.

A Beregszászi járásban található Fancsika községben egy 1952-ben született férfi sérült meg, miközben szemetet égetett.

A férfi az elsődleges információk szerint hő okozta égési sérüléseket szenvedett az arcán és a lábain. A mentők kórházba szállították, állapota jelenleg stabil.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint ez az eset egyike annak a 11 szabadtéri tűznek, amelyhez az elmúlt 24 órában riasztották a tűzoltókat Kárpátalján. A lángok összesen mintegy 5,3 hektárnyi száraz füvet, cserjést és hulladékot pusztítottak el.

A hatóságok ismételten arra kérik a lakosságot, hogy ne gyújtsák meg a száraz növényzetet és a háztartási hulladékot, különösen a rendkívüli hőség idején, mert az ilyen cselekmények nemcsak a környezetet károsítják, hanem súlyos sérülésekhez és akár emberéletek elvesztéséhez is vezethetnek.

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