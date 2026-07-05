Egy 17 éves fiú vesztette életét Kárpátalján
Tragikus közlekedési baleset történt a Técsői járáshoz tartozó Lázi településen – adta hírül a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán július 5-én.
A közlemény szerint holtan találtak egy 17 éves fiút egy motorkerékpár mellett az út menti árokban.
A mentőszolgálat bejelentés alapján érkezett a helyszínre, miután arról kaptak értesítést, hogy egy ember és egy motorkerékpár fekszik a vízelvezető árokban. A kiérkező mentők a fiatalt már életveszélyes állapotban találták.
Az egészségügyi dolgozók azonnal megkezdték az újraélesztést, azonban minden erőfeszítésük ellenére a fiú életét már nem tudták megmenteni. A halál beálltát a helyszínen állapították meg.
A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.
A mentőszolgálat ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a motorkerékpározás fokozott kockázattal jár, különösen sötétedés után. A megfelelő védőfelszerelés, a biztonságos sebesség, a jármű műszaki állapota és a körültekintő közlekedés életet menthet.