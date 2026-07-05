Egy 17 éves fiú vesztette életét Kárpátalján

Tragikus közlekedési baleset történt a Técsői járáshoz tartozó Lázi településen – a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán július 5-én.

A közlemény szerint holtan találtak egy 17 éves fiút egy motorkerékpár mellett az út menti árokban.

A mentőszolgálat bejelentés alapján érkezett a helyszínre, miután arról kaptak értesítést, hogy egy ember és egy motorkerékpár fekszik a vízelvezető árokban. A kiérkező mentők a fiatalt már életveszélyes állapotban találták.

Az egészségügyi dolgozók azonnal megkezdték az újraélesztést, azonban minden erőfeszítésük ellenére a fiú életét már nem tudták megmenteni. A halál beálltát a helyszínen állapították meg.

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A mentőszolgálat ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a motorkerékpározás fokozott kockázattal jár, különösen sötétedés után. A megfelelő védőfelszerelés, a biztonságos sebesség, a jármű műszaki állapota és a körültekintő közlekedés életet menthet.

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