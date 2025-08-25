Egy 7 éves kisfiú vadászpuskával lőtte le 6 éves szomszédját

Bejelentés érkezett a rendőrségre augusztus 23-án délután, miszerint egy 6 éves kislányt holtan találtak. A tragédia Kijev megyében, a Boriszpol járásban történt.

Előzetes információk szerint a kislány és egy 7 éves kisfiú együtt játszottak a házban, amikor a fiú megtalálta a vadászpuskát, játszani kezdett vele, majd véletlenül rálőtt a kislányra. A gyermek olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A kijevi rendőrség tájékoztatása szerint nyomozás indult az ügyben. A kisfiú édesapját őrizetbe vették, ellene gyermekfelügyeleti kötelezettségek elmulasztása és a lőfegyver gondatlan tárolása miatt indult eljárás.

Az Ukrán Állami Statisztikai Szolgálat adatai szerint a fegyverek gondatlan kezelése miatti bűncselekmények száma továbbra is magas. A szakértők hangsúlyozzák, hogy az ilyen tragédiák leggyakrabban a lőfegyverek tárolási szabályainak megszegéséből erednek. Az ukrán jogszabályok előírják, hogy a fegyvertulajdonos köteles azt speciális széfben, szétszerelve vagy külön zárral ellátva tárolni, hogy megakadályozza a jogosulatlan használatot, különösen gyermekek részéről.

A mostani eset ismét ráirányította a figyelmet a fegyvertartás felelősségére, és vitát váltott ki a fegyverellenőrzés szigorításának szükségességéről. A jogászok szerint a szabályok szigorúak, a probléma inkább a betartásuk és az ellenőrzés hiányosságaiban rejlik.

Kárpátalja.ma