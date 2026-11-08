Egy édesanya és fia szenvedett súlyos balesetet a Beregszászi járásban

Halálos kimenetelű közúti baleset történt november 7-én a beregszászi járási Oroszvölgy községben (Ruszka Dolina) – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálat vasárnap.

A rendőrséghez 14 óra 27 perckor érkezett bejelentés a balesetről. A helyszíni előzetes vizsgálat szerint a 49 éves fancsikai lakos Volkswagen Golf típusú személyautójával Tiszaújlak (Vilok) irányába haladt, amikor elvesztette uralmát a jármű felett. Az autó az út jobb oldalára sodródott, majd egy fának csapódott.

A sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A vele utazó 13 éves fiát combcsonttöréssel szállították a megyei gyermekkórházba.

A fiú elmondása szerint édesanyja vezetés közben hirtelen rosszul lett.

A rendőrség büntetőeljárást indított a közlekedési szabályok megsértése és halálos baleset okozása miatt. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a tragédia pontos körülményeit és okait.

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