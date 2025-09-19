Egy kárpátaljai férfit 6 év börtönre ítéltek saját anyja megerőszakolása miatt

Szörnyű bűncselekmény történt 2022 márciusában a Técsői járás egyik településén. Egy 31 éves férfi otthonában megerőszakolta 57 éves édesanyját, kihasználva annak kiszolgáltatott helyzetét. Az eset sokkolta a helyi közösséget.

Az áldozat a történtek után sokkos állapotban volt, és a segítségére siető szomszéd hívta a mentőket és a rendőrséget. A helyszínre gyorsan kiérkeztek a nyomozók, akik rögzítették a bűncselekmény körülményeit. A Kárpátaljai Megyei Ügyészség sajtószolgálata szerint az elkövető ellen erőszakos nemi bűncselekmény miatt emeltek vádat.

A bírósági eljárás során a férfi bűnösségét teljes mértékben megállapították. Az ítéletnél figyelembe vették a súlyosbító körülményeket is: az elkövető korábban már büntetve volt vagyon elleni bűncselekmények miatt, például lopásért és jármű jogtalan elsajátításáért, és a mostani bűncselekményt próbára bocsátás ideje alatt követte el.

A férfit 6 év szabadságvesztésre ítélték.

A Novini Zakarpattya nyomán.

Kárpátalja.ma