Egy nap alatt 13 baleset történt Kárpátalján

13 közlekedési balesetet regisztráltak a rendfenntartók március 15-én megyénkben.

A rendőrség munkatársai arra kérik a járművezetőket, hogy vezessenek óvatosan. Tartsák be a közlekedési szabályokat, a követési távolságot, ne haladják meg a megengedett sebességhatárt, ne üljenek be ittas állapotban a volán mögé, mindig kapcsolják be a biztonsági övet. Ezeken kívül rendszeresen ellenőrizzék járművük műszaki állapotát.

goloskarpat.info/Kárpátalja.ma

Nyitókép: Korábbi felvétel