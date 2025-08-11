Egy nap alatt két halálos kimenetelű vasúti baleset történt Lemberg megyében
Két vonatbaleset történt augusztus 10-én Lemberg megyében.
A rendőrség tájékoztatása szerint az első baleset éjszaka történt a Sztrij járásban található Horodiscse településen. A Lemberg–Vorohta menetrend szerinti vonat halálra gázolt egy 55 éves férfit. A férfi olyan súlyos sérüléseket szerzett, hogy a helyszínen életét vesztette.
A második tragédia reggel történt Szambirban. Egy tehervonat elütött egy 45 éves lembergi nőt, aki a síneken ült. A nő a helyszínen belehalt sérüléseibe.
A rendőrség mindkét esetet vizsgálja. Az ügyekben eljárás indult.