Egy nap alatt két ittas sofőr is balesetet okozott Kárpátalján

A rendőrség két közúti balesetet is vizsgál Kárpátalján, melyek szeptember 8-án történtek.



A tájékoztatás szerint az egyik baleset a Técsői járásban történt.

Egy 36 éves sofőr egy kanyarban elvesztette uralmát a jármű felett, és letért az útról, majd többször átfordult.

A balesetben a sofőr és két utasa, egy 41 és egy 51 éves személy, megsérült. A vizsgálat kimutatta, hogy a jármű vezetője ittas volt.

A másik baleset az Ungvári járásban történt, Korláthelmecen.

Egy Nissan márkájú jármű 36 éves sofőrje nem vette figyelembe az útviszonyokat, és elütött egy 47 éves nőt, aki az út szélén haladt a szemközti irányban. Az áldozat megsérült. A sofőr ittasan ült a volán mögé.

Mindkét sofőrt őrizetbe vették és büntetőeljárás indult ellenük.

Kárpátalja.ma