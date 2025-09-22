Egy nő gránátot talált autója alatt Munkácson

Egy 27 éves munkácsi nő szeptember 22-én reggel értesítette a rendőrséget, miután saját, a tömbház udvarán leparkolt autója alatt gyanús tárgyat talált.

A helyszínre azonnal kiszállt a járási rendőrkapitányság nyomozó-operatív csoportja, valamint a megyei rendőrség tűzszerészei. Az ellenőrzés során a rendőrök egy gránátra hasonlító tárgyat emeltek ki az autó alól. A szakértők megállapították, hogy egy szabadon forgalmazott gyakorlógránátról van szó.

Emellett a helyszíni vizsgálat során az udvar területén egy másik, feltehetően korábban használt imitációs gránáta maradványait is megtalálták. A bejelentő elmondása szerint előző este olyan hangot hallott, amely egy petárda robbanására emlékeztetett.

A rendőrség jelenleg is dolgozik az ügy körülményeinek tisztázásán, valamint azon személyek azonosításán, akiknek közük lehet az esethez. A nyomozók meghatározzák a történtek jogi minősítését is.

A kárpátaljai rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy amennyiben gyanús tárgyat találnak, haladéktalanul értesítsék a 102-es segélyhívót, és semmiképp se próbálják azokat önállóan megvizsgálni vagy elmozdítani.