Elásott csecsemő holttestét találták meg Csapon

Csapon egy családi ház udvarán elásva találták meg egy másfél hónapos csecsemő holttestét – közölte az ügyészség. Az eset körülményeit a nyomozó hatóságok az

A hatóságok tájékoztatása szerint az ügyre akkor derült fény, amikor a gyermekvédelmi szolgálat ellenőrizte egy 39 éves nő hároméves fiának életkörülményeit. A helyszínen folytatott beszélgetések során a szakemberek azt állapították meg, hogy a nő néhány hónappal korábban egy kislánynak adott életet, azonban a csecsemő hollétéről nem tudott érdemi információt adni.

A nyomozás kezdeti adatai szerint a nő idén márciusban hozta világra gyermekét, azonban annak születését nem anyakönyveztette. A kihallgatása során azt mondta, hogy a szülést követő hetekben a csecsemő véletlen baleset következtében elesett és megsérült, ezt követően pedig életét vesztette. Elmondása szerint orvosi segítséget nem kért, a testet pedig később textíliába csomagolva eltemette a ház udvarán.

A nő a hatóságoknak megmutatta a feltételezett eltemetés helyét, ahol a rendőrök megtalálták a gyermek földi maradványait. Azokat igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra küldték annak érdekében, hogy megállapítsák a halál pontos okát, valamint az eset jogi minősítését.

A 39 éves nőt őrizetbe vették.

A nő hároméves fiát ideiglenesen a család egyik hozzátartozója, a nagynéni gondozásába helyezték a gyermek biztonságának és lelki stabilitásának biztosítása érdekében.

A nyomozás tovább folytatódik, a hatóságok hangsúlyozzák: a csecsemő halálának pontos körülményeit az igazságügyi szakértői vizsgálat lezárása után lehet véglegesen megállapítani.

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